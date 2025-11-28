نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي توقع بروتوكول تعاون جديد مع مستشفى الناس لتوفير مجموعة من منتجات الألبان سنويًا في المقال التالي

تماشيًا مع التزامها بتحقيق أثر مستدام في القطاعات الأساسية كالصحة، وقّعت شركة بيتي – إحدى شركات المراعي، بروتوكول تعاون جديد مع مستشفى الناس لعلاج الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية بالقلب عند الولادة من خلال عمليات القلب مجانًا، يمتد على مدار عام كامل، لتزويد المستشفى شهريًا بمجموعة من منتجات الألبان الأساسية عالية الجودة.

تأتي هذه المبادرة باعتبارها جزء من التزام الشركة واستراتيجيتها للاستدامة، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل بها.

التزام بخدمة المجتمع ودعم مستقبل أكثر صحة

وقع البروتوكول كل من كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي - إحدى شركات المراعي، وأيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية - مستشفى الناس، تأكيدًا على التزام الطرفين بخدمة المجتمع ودعم مستقبل أكثر صحة، وشهد حفل التوقيع حضور قيادات من شركة بيتي – إحدى شركات المراعي، ومستشفى الناس، في خطوة تُجسد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية الغير هادفة للربح.

وبموجب هذا البروتوكول، تلتزم شركة بيتي – إحدى شركات المراعي، بتوفير منتجاتها من اللبن، والزبادي، وزبادي مشروب، والزبدة، وكريمة الطبخ، وكريمة الخفق، وغيرها من منتجات المراعي عالية الجودة التي تُسهم في تحسين النظام الغذائي للمرضى، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية غذائية متوازنة لضمان مستقبل صحي سليم.

وفي هذا السياق، عبر كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "هذه الشراكة تمثل امتدادًا لقيمنا في شركة بيتي - إحدى شركات المراعي، وإيماننا العميق بأن دورنا يشمل عملنا على إحداث تأثير إيجابي على الإنسان ورعايته من خلال مبادرات مجدية، ومن خلال تعاوننا مع مستشفى الناس، نُرسّخ التزامنا الكامل باستراتيجيتنا للاستدامة، "أداء أفضل كل يوم"، التي من ضمنها توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، حيث تطبق الشركة أكثر من 11 مليون تحليل على الخامات سنويًا لضمان جودتها، وهذه المبادئ تُحفّزنا على مواصلة إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل المجتمع المصري."

طاقة استيعابية وتكافل اجتماعي

ومن جانبه، أعرب أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية - مستشفى الناس، عن امتنانه لهذا التعاون، مضيفًا: "تُقدّم مستشفى الناس خدماتها الطبية لمرضى القلب والجهاز الهضمى والسكر والحروق وتستعد لافتتاح وحدة متخصصة في زراعة الكبد بالمجان، وتعمل المستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير، لذلك فإن دعم شركة بيتى يُبرز حرصهم على التكافل الاجتماعي وتكليل خطانا في الوصول إلى المستحقين من المرضى ودعم احتياجاتهم الصحية والغذائية بشكل متكامل، ويمثل هذا الدعم نموذجًا مُلهمًا للتكامل بين المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، كما أن دعم شركات مثل بيتي - إحدى شركات المراعي، هو جزء حيوي في تقديم خدماتنا للمرضى على أكمل وجه".

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمسيرة شركة بيتي – إحدى شركات المراعي – في ترسيخ مسؤوليتها المجتمعية، لا سيما في دعم القطاع الصحي الذي يُعد ركيزة أساسية لحياة كريمة ومستدامة، فقد سبق أن ساهمت الشركة بشكل فعّال في تطوير مستشفى غرب النوبارية المركزي، من خلال التبرع بأجهزة طبية حديثة ومتطورة دعمت أقسام العناية المركزة والمعامل الحيوية، مما ساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة لأكثر من 600،000 مواطن في محافظة البحيرة. وتُجسد هذه الخطوة جانبًا من التزام شركة بيتي العميق بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الوصول إلى خدمات صحية لائقة في الأماكن الأقل حظًا، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان واحتياجاته الأساسية.

ويشار إلى أنه تم تأسيس شركة بيتي – إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي، عام 1998 كشركة مصرية متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان وأجبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس، والمراعي يوجو، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، ولبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

واحدة من أبرز وأضخم المشروعات الخيرية الطبية في مصر والشرق الأوسط

فيما تُعد مستشفى الناس، التابعة لمؤسسة الجود الخيرية، واحدة من أبرز وأضخم المشروعات الخيرية الطبية في مصر والشرق الأوسط وقارة إفريقيا. افتُتحت عام 2019 بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و10 غرف عمليات و148 وحدة رعاية مركزة و48 عيادة خارجية، وتُقدم خدماتها الطبية بالمجان تمامًا في تخصصات دقيقة تشمل جراحات القلب للأطفال والكبار، الجهاز الهضمي، أمراض السكر، الحروق، كما أطلقت مؤخرًا أول وأكبر وحدة لزراعة الكبد في المنطقة.

مستشفى الناس الخيري يقع في منطقة شبرا الخيمة شديدة الكثافة السكانية شمال مدينة القاهرة في نطاق محافظة القليوبية إحدى محافظات الجمهورية الكبرى مساحة وسكانا، ويعتبر أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا كونها تضم خمسة مباني تم الإنتهاء منها بالكامل من حيث الإنشاءات والتشطيب والتجهيز علي مساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلى مبنى الخدمات الحديث، وتفخر المستشفى بفتح أبوابها على مصراعيها لخدمة جميع المرضى بالمجان، وبدأت نشاطها وخدماتها في مبنى أمراض القلب للأطفال أولا حيث أن هذه الأمراض تتسبب في وفاة ما يقارب من نصف الوفيات بجميع الأمراض في جمهورية مصر العربية ناهيك عن أن هناك قوائم انتظار طويلة لهذه الجراحات.

الخدمات يتم توفيرها مجانا

وهذة الخدمات يتم توفيرها مجانا بنسبة 100% وفقًا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية بعد أن نجحنا في جذب أفضل الكوادر المهنية من الأطباء والمتخصصين وفرق التمريض والفنيين اللازمين للعمل في هذا المستشفى المزود بآخر ما قدمه العلم في مجال المعدات الطبية الحديثة.