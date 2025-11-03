نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: توقعات بصدور التأشيرة الخليجية الموحدة في 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب عن توقعه صدور التأشيرة الخليجية الموحدة العام المقبل 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة أربع سنوات من العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً بأكثر من عشر سنوات استغرقتها تجربة تأشيرة "شنجن" الأوروبية للوصول إلى صيغة متكاملة.

توسيع نطاق التأشيرة السياحية السعودية

أوضح الخطيب أن السعودية قامت بتوسيع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل المقيمين في دول الخليج وعائلاتهم، عبر إجراءات إلكترونية لا تتجاوز دقيقتين، مما يسهم في تسهيل حركة الزوار وزيادة تدفق السياح إلى المنطقة.



وأشار كذلك إلى تشجيع زوار العمرة على تمديد رحلاتهم لزيارة باقي دول مجلس التعاون، بما يعزز الترابط السياحي ويوفر تجربة أكثر تكاملًا للسائح.

منتدى بوابة الخليج الاستثماري: تحول تاريخي في قطاع السياحة الخليجي

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج الاستثماري في العاصمة البحرينية المنامة، حيث أكد أن دول الخليج تشهد نقلة نوعية في قطاع السياحة، ما يجعلها قطاعًا موازنًا للنفط والتجارة، مستندة إلى ثقافة عريقة وبنية تحتية حديثة وبيئة آمنة.

وكشف أن أربع ناقلات خليجية كبرى نقلت في العام الماضي نحو 150 مليون راكب، من بينهم 70 مليونًا فقط زاروا دول الخليج، ما يعكس الفرص الكبيرة لتعزيز الربط الجوي وتكامل الوجهات السياحية.

السعودية تستهدف 150 مليون زائر بحلول 2030

أشار الخطيب إلى أن رؤية السعودية 2030 ساهمت في بناء قطاع سياحي قوي، حيث تجاوزت المملكة مستهدفها السابق البالغ 100 مليون زائر سنويًا، لترفع الهدف إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، منهم 100 مليون محلي و50 مليون دولي.

كما ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 3% في 2019 إلى 5% في 2024، وتسعى المملكة للوصول إلى المتوسط العالمي البالغ 10%، مشيرًا إلى أن البحرين تجاوزت هذا المعدل بالفعل.

استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار ونمو سريع في المشاريع السياحية

كشف وزير السياحة عن أن استثمارات القطاع منذ إطلاق رؤية 2030 بلغت أكثر من 300 مليار دولار، نصفها من القطاع الخاص، الذي وصفه بأنه شريك مكافئ لصندوق الاستثمارات العامة في تطوير المشاريع الكبرى، مثل مشروع وسط جدة.

وأشار إلى أن 50 منتجعًا في مشروع البحر الأحمر ستكون جاهزة بحلول 2030، بينها 12 منتجعًا دخلت التشغيل بالفعل، إلى جانب الاستعداد لإطلاق مدينة ترفيهية جديدة في ديسمبر المقبل.

وأكد أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تسارعًا كبيرًا في افتتاح المشاريع السياحية في السعودية والمنطقة ككل.