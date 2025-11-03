نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن تأشيرة الزيارة العائلية السعودية 2025.. الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن تأشيرة الزيارة العائلية السعودية 2025.. الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة

تُعد تأشيرة الزيارة العائلية السعودية 2025 من أكثر الخدمات التي ينتظرها المقيمون في المملكة، لما تتيحه من فرصة لاستقدام أفراد العائلة من الدرجة الأولى مثل الوالدين أو الزوجة أو الأبناء، والبقاء معهم لمدة تصل إلى 90 يومًا. وتهدف هذه الخدمة إلى لم شمل الأسر المقيمة في المملكة العربية السعودية، ضمن إطار قانوني منظم تضعه وزارة الخارجية السعودية.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية السعودية



أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية التقديم الإلكتروني على تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة التأشيرات الرسمية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد أو الحساب الشخصي.

اختيار خدمة "طلب زيارة عائلية للمقيم".

تعبئة البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم، رقم الإقامة، المهنة، والعنوان الوطني.

إدخال بيانات الزائرين والغرض من الزيارة.

التصديق إلكترونيًا على الطلب من خلال الغرفة التجارية.

سداد الرسوم المطلوبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

الشروط اللازمة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية



حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول الطلب، وهي:

أن تكون إقامة المقيم سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر عند التقديم.

أن تكون مهنة المقيم من المهن المسموح لها بالتقديم على التأشيرة.

أن يكون الزوار من الأقارب من الدرجة الأولى فقط (الوالدان، الزوجة، الأبناء).

أن يكون جواز سفر الزائر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

سداد الرسوم الحكومية بشكل كامل قبل تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية



لتسريع عملية إصدار التأشيرة، يُنصح بتجهيز المستندات التالية قبل البدء بالتقديم:

تصريح الإقامة الأصلي والساري للمقيم.

نسخة من جواز سفر المقيم وجوازات سفر المدعوين.

ما يثبت المهنة المسموح لها بالتقديم.

أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية



بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالته إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

اختيار قسم "الاستعلامات".

تحديد نوع الاستعلام "طلب زيارة بعد التصديق".

إدخال رقم الطلب ورقم السجل ورمز التحقق الظاهر.

الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة الطلب والتفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

ملاحظات هامة يجب معرفتها

مدة تأشيرة الزيارة العائلية عادة 90 يومًا قابلة للتمديد.

يمكن أن تمتد صلاحيتها إلى عام كامل في حال الموافقة على الإقامة متعددة الدخول.

لا يمكن استخدام التأشيرة لغرض العمل أو الإقامة الدائمة.

يجب التأكد من دقة البيانات المدخلة لتجنب رفض الطلب أو تأخيره.

ومن خلال الالتزام بالشروط والتعليمات، يستطيع المقيمون في المملكة استقدام أسرهم بسهولة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية في تجربة رقمية آمنة، تعكس التطور الكبير في الخدمات الحكومية الذكية بالمملكة.