هل تخطط لجلب أسرتك إلى السعودية؟ إليك دليل تأشيرة الزيارة العائلية 2025 خطوة بخطوة

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت المملكة النسخة التجريبية الجديدة من منصة التأشيرات الرسمية KSA Visa، التي تتيح للراغبين في زيارة المملكة تقديم طلب تأشيرة زيارة إلكترونية للعائلة والأصدقاء بسهولة.

وتُتيح هذه التأشيرة للزوار زيارة أقاربهم أو أصدقائهم المقيمين في السعودية، مع إمكانية المشاركة في الفعاليات السياحية وأداء مناسك العمرة خارج موسم الحج، ما يجعلها من أكثر أنواع التأشيرات المرغوبة لدى المقيمين وأسرهم.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية السعودية



أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية التقديم الإلكتروني على تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة التأشيرات الرسمية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد أو الحساب الشخصي.

اختيار خدمة "طلب زيارة عائلية للمقيم".

تعبئة البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم، رقم الإقامة، المهنة، والعنوان الوطني.

إدخال بيانات الزائرين والغرض من الزيارة.

التصديق إلكترونيًا على الطلب من خلال الغرفة التجارية.

سداد الرسوم المطلوبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

الشروط اللازمة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية



حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول الطلب، وهي:

أن تكون إقامة المقيم سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر عند التقديم.

أن تكون مهنة المقيم من المهن المسموح لها بالتقديم على التأشيرة.

أن يكون الزوار من الأقارب من الدرجة الأولى فقط (الوالدان، الزوجة، الأبناء).

أن يكون جواز سفر الزائر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

سداد الرسوم الحكومية بشكل كامل قبل تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية



لتسريع عملية إصدار التأشيرة، يُنصح بتجهيز المستندات التالية قبل البدء بالتقديم:

تصريح الإقامة الأصلي والساري للمقيم.

نسخة من جواز سفر المقيم وجوازات سفر المدعوين.

ما يثبت المهنة المسموح لها بالتقديم.

أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية



بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالته إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

اختيار قسم "الاستعلامات".

تحديد نوع الاستعلام "طلب زيارة بعد التصديق".

إدخال رقم الطلب ورقم السجل ورمز التحقق الظاهر.

الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة الطلب والتفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

