الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك عن بدء تطبيق مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة ابتداءً من يوم الأحد القادم، في خطوة منظمة تهدف إلى مواءمة مواعيد الحضور مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء . القرار يأتي في إطار اهتمام الإدارة بسلامة الطلاب والطالبات، وضمان انسيابية اليوم الدراسي في أجواء صحية ومناسبة فرجصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار مفاجئ يقلب مواعيد المدارس رأساً على عقب في السعودية .. اليكم التفاصيل

تفاصيل المواعيد الجديدة للدوام الشتوي

أوضحت إدارة تعليم تبوك أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة صباحًا (7:45)، بينما تنطلق الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة (8:00). وهذه المواعيد ستُطبّق على جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في المنطقة، سواء للبنين أو البنات، وفي مختلف مراحل التعليم العام. القرار جاء بعد دراسة دقيقة للأحوال الجوية في تبوك وما تشهده من انخفاض في درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء، حيث تسعى الإدارة إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المدرسي والمحافظة على سلامة الطلاب من تأثيرات الطقس البارد في ساعات الصباح المبكرة.

الدوام الشتوي يشمل جميع المدارس والمراحل

أكّدت الإدارة أن القرار يشمل المدارس في كامل نطاق المنطقة، بما في ذلك محافظات الوجه وضباء وحقل وتيماء وأملج، مع ترك مساحة من المرونة لإدارات المدارس في القرى والمراكز النائية لتعديل المواعيد بشكل طفيف وفق ظروف الطقس المحلية، على أن يتم التنسيق مع مكاتب التعليم التابعة لتلك المحافظات قبل اعتماد أي تغيير. هذا التوجه يعكس سياسة تعليم تبوك المرنة التي تراعي اختلاف الظروف المناخية بين المناطق، وتمنح المدارس صلاحيات محددة تضمن تطبيق الدوام الشتوي بأفضل صورة ممكنة.

تهيئة المدارس للأجواء الباردة

إدارة تعليم تبوك لم تكتفِ بتعديل المواعيد فقط، بل وجّهت المدارس إلى تهيئة البيئة المدرسية بشكل كامل لاستقبال الطلاب في الأجواء الباردة، مع التأكيد على ضرورة تفقد أنظمة التدفئة داخل الفصول، وضمان جاهزية المباني المدرسية لتوفير بيئة تعليمية مريحة. كما شددت على متابعة نظافة الفصول وصلاحية النوافذ والأبواب لمنع تسرب الهواء البارد، مع الحرص على توفير وسائل السلامة في الممرات والساحات، خاصة في الأيام التي تشهد ضبابًا أو رطوبة عالية.

توصيات لأولياء الأمور

في الوقت نفسه، وجهت الإدارة العامة للتعليم في تبوك عدة توصيات لأولياء الأمور لضمان سلامة أبنائهم أثناء الحضور والانصراف. حيث أكدت على ضرورة ارتداء الطلاب الملابس الشتوية المناسبة، خصوصًا في ساعات الصباح الأولى التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ. كما شددت على أهمية استخدام وسائل نقل آمنة، ومتابعة حالة الطقس قبل خروج الأبناء إلى المدارس، لاسيما في المناطق التي تشهد تشكل الضباب أو أمطارًا متقطعة. ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى التعاون المستمر مع المدارس في توعية أبنائهم حول الالتزام بالاحتياطات الوقائية والحرص أثناء عبور الطرقات في أوقات الظلام أو انخفاض الرؤية.

الدوام في المدارس ذات الفترتين

بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، أوضحت الإدارة أن مواعيد الدوام الشتوي ستُطبق بما يتناسب مع طبيعة كل فترة. ففي المدارس الصباحية، يبدأ اليوم الدراسي حسب المواعيد الجديدة، بينما يتم تعديل مواعيد الحصص في الفترات المسائية لتناسب توقيت غروب الشمس والظروف الجوية في نهاية اليوم. كما أكدت أن كل مدرسة تملك صلاحية تنسيق المواعيد بالتعاون مع مكتب التعليم التابع لها، لضمان أن تكون ساعات الدراسة ضمن أجواء آمنة ومناسبة.