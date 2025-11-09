الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن بدء تطبيق سياسة جديدة ومحدَّثة للأمتعة على الرحلات الداخلية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من يناير 2025 . يأتي هذا التغيير ضمن خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين تجربة السفر للمسافرين، وتعزيز جودة الخدمات، ومواكبة المعايير الدولية المطبقة في شركات الطيران العالمية شجحبو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخطوط الجوية السعودية تحدد عدد ووزن الحقائب المسموح به لكل مسافر ابتداء من هذا التاريخ ومفاجأة في وزن الحقيبة المحمولة داخل الطائرة !

وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران السعودي، تسعى الخطوط السعودية لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة، من خلال تقليل الازدحام أثناء الصعود والنزول من الطائرات، وتسهيل إجراءات تسجيل الحقائب، وتحسين دقة المواعيد، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الالتزام في تنظيم الأمتعة المسموح بها.

تفاصيل سياسة الأمتعة الجديدة في الخطوط السعودية 2025

شملت التحديثات الجديدة في سياسة الأمتعة مجموعة من الضوابط التي يجب على جميع المسافرين الالتزام بها عند السفر على الرحلات الداخلية:

الحقائب المسجلة: يسمح لكل راكب بحقيبة واحدة فقط، على ألا يتجاوز وزنها 25 كيلوجرامًا. وفي حال تجاوز الوزن المسموح به، سيتم احتساب رسوم إضافية وفق جدول الأسعار المعتمد.

الحقائب اليدوية: يمكن للمسافر حمل حقيبة يدوية بوزن لا يتجاوز 8 كيلوجرامات داخل الطائرة.

الأمتعة الشخصية الإضافية: يسمح بحمل حقيبة صغيرة أو حقيبة لابتوب دون رسوم إضافية، بشرط أن تتناسب مع مساحة التخزين فوق الرأس أو أسفل المقعد.

وتؤكد الخطوط السعودية أن الالتزام بهذه الأوزان يساهم في ضمان سلامة جميع الركاب، وتجنب تأخير الرحلات، والحفاظ على سعة التخزين داخل الطائرة.

قائمة المواد المحظورة داخل الطائرة

من جانب آخر، شددت الخطوط الجوية السعودية على ضرورة الالتزام بقائمة المواد الممنوعة على متن الطائرات، سواء ضمن الحقائب المسجلة أو المحمولة، لضمان السلامة الجوية وحماية الركاب.

السوائل: الحد الأقصى المسموح به هو 100 مل لكل عبوة، وبكمية إجمالية لا تتجاوز 1 لتر للراكب.

الأدوات الحادة: يمنع حمل السكاكين، المقصات، الشفرات، أو أي أدوات يمكن استخدامها كسلاح.

المواد القابلة للاشتعال: مثل الغاز، البنزين، أو البطاريات غير المعتمدة عالية الخطورة.

الأجهزة ذات الطاقة العالية: يجب الإعلان عن الأجهزة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم كبيرة قبل السفر.

وتأتي هذه التعليمات تماشيًا مع القوانين الدولية للطيران المدني، والتي تضع سلامة الركاب والطائرة على رأس الأولويات.

أسباب وأهداف تطبيق السياسة الجديدة للأمتعة

أوضحت الخطوط الجوية السعودية أن هذه التعديلات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بعد دراسات تشغيلية وفنية موسعة، وتهدف إلى:

تعزيز كفاءة العمليات الأرضية: فكلما كانت الأمتعة منظمة ومحددة الوزن، كلما قلت مدة الانتظار في المطارات.

تسريع إجراءات الصعود والنزول: خاصة في الرحلات الداخلية ذات الاكتظاظ العالي.

رفع مستوى الأمان: من خلال تقليل حجم الأغراض داخل المقصورة وتخفيض احتمالية المخاطر.

الالتزام بالمعايير العالمية: حيث تعتبر السعودية اليوم من أبرز الدول التي تسعى لتطوير قطاع الطيران وفق رؤية 2030.

تحسين تجربة السفر: بحيث يشعر المسافر بالراحة والسهولة عند السفر داخل المملكة.

وقد أكدت الشركة أن هذه الخطوة تعد جزءًا من مسار تطوير مستمر يشمل تحديث الأسطول الجوي، تحسين خدمات المطارات، وتقديم العروض والعروض الترويجية للمسافرين.

نصائح مهمة للمسافرين قبل السفر

لتجنب أي مشكلات أثناء السفر، يُنصح المسافرون باتباع الإرشادات التالية: