نائب أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان، في مقر الإمارة اليوم، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد الدكتور محسن الحازمي، والأمين العام للجمعية الدكتور طلعت الوزنة.

واستُعرضت خلال الاستقبال جهود الجمعية وبرامجها الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في رعاية جميع فئات المجتمع.

من جانبه أعرب الدكتور الحازمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما واهتمامها المتواصل بفئة ذوي اضطرابات طيف التوحد