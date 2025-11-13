الرياض - كتبت رنا صلاح - أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة الاستسقاء في جميع مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل التعليمية، تأسّيًا بسنة النبي محمد ، واستجابةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه.

مدارس مكة المكرمة تؤدي صلاة الاستسقاء استجابةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين

وجاءت إقامة الصلاة في أجواء إيمانية خاشعة، بمشاركة منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات، ترسيخًا لنهج المملكة في إحياء السنن النبوية، وتعزيزًا لروح التضرع والابتهال إلى الله طلبًا للغيث.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة حرصها على تنفيذ التوجيهات الكريمة بإقامة صلاة الاستسقاء في مدارس المنطقة، وغرس القيم الدينية في نفوس الطلاب والطالبات، وربطهم بربهم في مختلف الظروف والأحوال، سائلةً الله تعالى أن يُغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها أمطار خير وبركة.