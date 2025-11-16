الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد اليوم عدد من مناطق المملكة العربية السعودية نشاطًا مطريًا ملحوظًا، مع تباين في شدة الأمطار بين المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى . تشير التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى توسع الحالة المطرية لتشمل مناطق واسعة، ما يستدعي الحذر والانتباه أثناء التنقلات اليومية والرحلات الخارجية، وهذه الحالة تأتي نتيجة لتأثر المملكة بمنخفض جوي نشط، يؤدي إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين الغزيرة على بعض المناطق، والخفيفة إلى المتوسطة على أخرى، مع استمرار التغيرات المناخية المفاجئة في بعض المناطق ثحصند بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مطار غزيرة على هذه المناطق السعودية بداية من اليوم .. الأرصاد تحذر

تفاصيل المناطق المشمولة بالحالة المطرية اليوم

المناطق ذات الأمطار الغزيرة

تشهد عدة مناطق في المملكة اليوم أمطارًا غزيرة، قد ترافقها رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، تشمل

عسير والباحة: تتأثر المنطقة الجنوبية بأمطار غزيرة قد تؤدي إلى تجمع المياه في بعض الطرقات، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

مكة المكرمة والمدينة المنورة: الأمطار الغزيرة تشمل العاصمة الروحية للملكة والمدن المحيطة بها، مع احتمالية حدوث سيول في الشعاب والمناطق المنحدرة.

القصيم وحائل والحدود الشمالية: تشهد هذه المناطق أمطارًا كثيفة قد تؤثر على حركة السير، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة من الأرصاد.

تنبّه الجهات المختصة إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في بعض الطرق الرئيسية، ويُنصح الجميع بتجنب المناطق المنخفضة أو التي تشهد تجمع السيول.

المناطق ذات الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة

في المقابل، تشهد بعض المدن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، قد تتوقف لفترات قصيرة خلال اليوم، وتشمل:

الرياض: من المتوقع هطول أمطار متفرقة، قد ترافقها رياح خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

جازان: الأمطار خفيفة إلى متوسطة، مع سماء غائمة جزئيًا، وتستمر بعض الزخات خلال النهار.

الأجزاء الشمالية من منطقة الجوف: تتساقط الأمطار على شكل زخات متقطعة، مع تحسن تدريجي في الحالة الجوية خلال ساعات المساء.

يُنصح سكان هذه المناطق بارتداء الملابس المناسبة وحمل أدوات الحماية من المطر، مع توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث نتيجة الطرق الزلقة.

توصيات مهمة خلال الحالة المطرية

نظرًا لتوسع الحالة المطرية على مناطق واسعة، تقدم الجهات المعنية عدة نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين:

تجنب المخاطر على الطرق: الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم المجازفة بالمرور في الطرق المغمورة بالمياه.

متابعة نشرات الأرصاد: تحديث المعلومات الجوية بشكل مستمر عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

تجهيز وسائل الحماية: مثل المظلات، الأحذية المقاومة للماء، وارتداء ملابس دافئة في المناطق الباردة أثناء الأمطار.

القيادة بحذر: خاصة في الطرق السريعة والمناطق الجبلية التي قد تشهد انحدارات أو تجمع مياه.

الاستعداد للطوارئ: مثل الحرص على شحن الهواتف، وتوفير وسائل الاتصال للتواصل مع الجهات المعنية في حالة حدوث أي طارئ.

الأثر المتوقع على الحياة اليومية

تؤثر هذه الحالة المطرية على العديد من الأنشطة اليومية، وتشمل: