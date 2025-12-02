الرياض - كتبت رنا صلاح - عروض سوبر فرايدي من لولو هايبر قطر: تخفيضات مذهلة على أحدث جوالات فيفو 2025 وعجشج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

سوبر فرايدي قطر 2025: أقوى تخفيضات لولو هايبر على جوالات فيفو بأسعار تبدأ من 349 ريال فقط!

أطلقت سلسلة لولو هايبر ماركت قطر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة استثنائية من الخصومات على أحدث هواتف فيفو Vivo ضمن حملة سوبر فرايدي، التي تعد واحدة من أقوى الحملات الشرائية لهذا العام . وتشمل التخفيضات مجموعة واسعة من أجهزة فيفو الداعمة لشبكات 4G و5G بأسعار تنافسية قلّما تتكرر، الأمر الذي يجعلها فرصة ذهبية لجميع محبي الهواتف الذكية والراغبين في شراء جهاز جديد بمواصفات قوية وسعر أقل من المعتاد.

لماذا تُعد عروض جوالات فيفو في لولو هايبر قطر فرصة لا تُفوت؟

لطالما اشتهرت سلسلة لولو هايبر بتقديمها أفضل العروض والخصومات في قطر، ويأتي عرض “سوبر فرايدي” ليواصل هذه السياسة الاستثنائية، مع طرح أجهزة حديثة من فيفو بأسعار مذهلة. وتتميز هذه العروض بتنوع الفئات السعرية، وتعدد الخيارات التي تلبي احتياجات المستخدمين، سواء كنت تبحث عن هاتف للاستخدام اليومي، أو جهاز مخصص للألعاب، أو هاتف بكاميرا متطورة.

وتشمل التخفيضات أحدث أجهزة فيفو التي تتميز ببطاريات كبيرة، مساحات تخزين عالية، ذاكرة عشوائية هائلة، ومعالجات سريعة توفر أداءً ممتازاً، مما يجعل هذه الحملة أحد أقوى عروض الهواتف في قطر خلال عام 2025.

أبرز جوالات فيفو الداعمة لشبكات 5G ضمن عروض لولو قطر

شملت قائمة العروض مجموعة من أقوى هواتف الجيل الخامس التي توفر سرعة إنترنت عالية وتجربة استخدام مثالية، وقد جاءت الأسعار والمواصفات على النحو التالي:

فيفو Y29s – أداء متوازن بسعر اقتصادي

سعة تخزين: 128 جيجا بايت

الذاكرة العشوائية: 12 جيجا رام

نظام التشغيل: أندرويد 15

بطارية: 5500 مللي أمبير

السعر بعد الخصم: 549 ريال قطري

فيفو Y39 – سرعة الجيل الخامس بتكلفة منخفضة

دعم شبكات 5G

سعة التخزين: 256 جيجا بايت

الذاكرة العشوائية: 16 جيجا رام

بطارية: 6500 مللي أمبير

السعر: 679 ريال قطري

فيفو V60 لايت – مواصفات فائقة لهواة الأداء العالي

شبكات 5G

ذاكرة داخلية: 512 جيجا بايت

رام: 24 جيجا

بطارية: 6500 مللي أمبير

السعر بعد الخصم: 1189 ريال قطري

فيفو V60 لايت – نسخة 256 جيجا

ذاكرة داخلية: 256 جيجا بايت

رام: 24 جيجا

بطارية سعة 6500 مللي أمبير

السعر: 999 ريال قطري

عروض سوبر فرايدي على هواتف فيفو 4G في لولو قطر

لم تقتصر التخفيضات على أجهزة 5G فقط، بل تضمنت أيضاً مجموعة متميزة من هواتف فيفو الداعمة لشبكات 4G التي تتمتع أداء جيد وسعر تنافسي، وجاءت أبرز الأجهزة كما يلي:

فيفو Y04s – هاتف عملي بسعر مغري

سعة تخزين: 256 جيجا بايت

رام: 12 جيجا

بطارية: 6000 مللي أمبير

مقاومة للماء IP64

السعر: 449 ريال قطري

فيفو X200 FE – أداء فائق وكاميرا احترافية

سعة التخزين: 512 جيجا بايت

رام: 24 جيجا

بطارية: 6500 مللي أمبير

كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل

السعر بعد الخصم: 2349 ريال قطري

فيفو Y04 – خيار اقتصادي مناسب للجميع

ذاكرة داخلية: 128 جيجا بايت

رام: 8 جيجا

بطارية: 5500 مللي أمبير

مقاومة للماء IP64

السعر: 369 ريال قطري

موعد انتهاء عروض سوبر فرايدي في لولو قطر

أعلنت سلسلة لولو هايبر قطر أن عروض سوبر فرايدي مستمرة حتى تاريخ 6 ديسمبر 2025، وهي فترة زمنية تمنح المستهلكين فرصة كافية للاستفادة من التخفيضات الضخمة المتاحة. كما توفر سلسلة لولو عدداً من المزايا الإضافية مثل برامج النقاط، الهدايا المجانية، وخيارات التقسيط بدون فوائد، مما يجعل تجربة التسوق أكثر مرونة ومتعة.

مميزات شراء الهواتف خلال عروض سوبر فرايدي

إمكانية الحصول على أحدث الأجهزة بأسعار أقل بنسبة كبيرة

تنوع كبير في الفئات السعرية لتناسب جميع الميزانيات

ضمان رسمي معتمد من فيفو ولولو هايبر

توفير خيارات تقسيط ميسرة بدون فوائد

تجربة شراء موثوقة مدعومة بخدمة عملاء مميزة

أفضل نصائح للاستفادة من العروض الحالية

قارن بين المواصفات قبل اتخاذ قرار الشراء

اختر الجهاز المناسب لاحتياجاتك اليومية

تحقق من توفر اللون والموديل المطلوب بسرعة لأن الكميات محدودة

استفد من العروض الإضافية مثل الباقات .

تقدم سلسلة لولو هايبر ماركت قطر واحدة من أقوى حملات التخفيضات على هواتف فيفو ضمن عروض سوبر فرايدي لعام 2025. وتشمل العروض أجهزة متعددة من مختلف الفئات السعرية، وتتميز جميعها بمواصفات عالية وأسعار تنافسية تجعلها فرصة ممتازة لشراء هاتف جديد قبل انتهاء مدة العرض.

إذا كنت تبحث عن هاتف فيفو جديد بسعر مناسب وجودة عالية، فلا تتردد في زيارة لولو هايبر خلال فترة العروض قبل انتهاء الكمية.