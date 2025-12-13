الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد البحث عن موعد إيقاف تأشيرات العمرة 2026 ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب نهاية موسم العمرة واستعداد شركات السياحة لانطلاق التجهيزات الخاصة بموسم الحج القادم . وفي هذا السياق، أوضح عدد من ممثلي القطاع السياحي المستجدات المتعلقة بآخر رحلات العمرة وتوقيت وقف إصدار التأشيرات ضوصدق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد إيقاف تأشيرات العمرة 2026 في السعودية .. تفاصيل رسمية من قطاع السياحة

تحديد موعد إيقاف تأشيرات العمرة 2026 قبل انطلاق موسم الحج

أكد محمد عابد، أحد أعضاء غرفة شركات السياحة، أن موعد إيقاف تأشيرات العمرة 2026 سيكون مباشرة بعد انتهاء رحلات العمرة لشهر رمضان القادم، حيث تُعد هذه المرحلة هي آخر فترة يُسمح فيها بتنظيم رحلات العمرة قبل بدء التحضيرات الرسمية لموسم الحج. ووفقًا لتصريحاته، فإن ذروة الموسم ستصل إلى نهايتها مع ختام رمضان، ليبدأ بعدها تعليق إصدار التأشيرات.

آخر رحلات العمرة لموسم 2025 – 2026

أشار عابد إلى أن شركات السياحة ستختتم برامج العمرة لهذا الموسم مع نهاية الشهر الفضيل، موضحًا أن قرار الإيقاف يأتي ضمن الجدول التنظيمي السنوي الذي تلتزم به الجهات المختصة، لضمان الانتقال السلس بين موسمي العمرة والحج دون أي تضارب في الإجراءات.

ارتفاع أعداد المعتمرين مع دخول أشهر الذروة

توقع عضو غرفة السياحة زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين خلال الفترة المقبلة، إذ تجاوز العدد الحالي حاجز 700 ألف معتمر، ومن المنتظر أن ترتفع الأعداد بشكل ملحوظ مع دخول أشهر رجب وشعبان ورمضان، التي تُعد الأكثر طلبًا للعمرة على مدار العام.

عوامل مؤثرة في قرار وقف التأشيرات

يرتبط موعد إيقاف تأشيرات العمرة 2026 بعدة اعتبارات تنظيمية من بينها تجهيز المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج، وضمان قدرة الشركات على ترتيب برامجها بشكل دقيق دون تداخل بين الموسمين. كما يساعد هذا الإجراء على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج على حد سواء.

اهتمام واسع من شركات السياحة بالاستعداد المبكر

تتعامل شركات السياحة مع مرحلة وقف تأشيرات العمرة كإحدى المحطات الأساسية لتنظيم برامجها السنوية، حيث تبدأ مباشرة في تحويل جهودها نحو تنظيم حملات الحج والترتيبات اللوجستية المصاحبة له. ويأتي ذلك انسجامًا مع السياسات السعودية التي تهدف إلى تعزيز انسيابية التنقل والتنظيم خلال المواسم الدينية.