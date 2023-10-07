حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 12:30 صباحاً - تكلفة إنشاء متجر شوبيفاي

متجر "شوبيفاي" هو اسم خاص لمنصة التجارة الإلكترونية "Shopify"، وهي منصة شهيرة لإنشاء وإدارة متاجر عبر الإنترنت. من خلال Shopify، يمكن للأفراد والشركات إنشاء متاجر إلكترونية تتيح لهم بيع المنتجات والخدمات على الإنترنت. تأسست Shopify في عام 2006 وسرعان ما أصبحت واحدة من أكبر وأشهر منصات التجارة الإلكترونية في العالم.

تكلفة إنشاء متجر شوبيفاي

تكلفة إنشاء متجر شوبيفاي Shopify تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك نوع الخطة التي تختارها والميزات التي تحتاج إليها لمتجرك وتكاليف العمليات الأخرى المرتبطة بتشغيل متجرك. إليك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار:

تكلفة الاشتراك الشهري:

Shopify يقدم مجموعة متنوعة من الخطط الشهرية بأسعار مختلفة. الخطة التي تختارها ستؤثر بشكل كبير على تكلفة المتجر. يمكنك البدء بالخطة الأساسية ومن ثم الترقية حسب احتياجاتك.

تكلفة القوالب والتصميم:

قد تحتاج إلى شراء قالب (theme) لمتجرك إذا لم تكن لديك خلفية في تصميم الويب. تكلفة القالب تختلف وتعتمد على القالب الذي تختاره.

تكلفة التطبيقات الإضافية:

Shopify يوفر مجموعة من التطبيقات الإضافية التي يمكن أن تساعد في توسيع وظائف متجرك. بعض التطبيقات مجانية، بينما يتطلب البعض الآخر دفع رسوم شهرية أو سنوية.

تكاليف المعالجة المالية:

إذا كنت تعتزم قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فستحتاج إلى خدمة معالجة مدفوعات مثل Shopify Payments أو PayPal. تكاليف هذه الخدمات تختلف حسب البائع.

تكاليف الاستضافة والنطاق (اختيارية):

إذا كنت تستخدم نطاق مخصص لمتجرك، فستحتاج إلى دفع تكاليف نطاق الويب واستضافة الموقع إذا كان ذلك ضروريًا.

تكلفة التسويق والإعلان:

يجب أيضًا أخذ تكلفة التسويق والإعلان في الاعتبار، حيث يمكن أن تستثمر في الإعلان على منصات مثل Google و Facebook لزيادة حركة المرور إلى متجرك.

تكلفة الأمان والدعم:

قد تحتاج إلى استثمار في حماية متجرك من الاختراقات وتوفير دعم فني للعملاء، وهذا يمكن أن يكلف أيضًا.

مميزات إنشاء متجر شوبيفاي

تكلفة إنشاء متجر شوبيفاي يأتي مع العديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أشهر وأفضل منصات التجارة الإلكترونية المتاحة. إليك بعض المميزات الرئيسية لإنشاء متجر Shopify:

سهولة الاستخدام:

Shopify مصممة لتكون سهلة الاستخدام حتى لأولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية كبيرة. يمكنك إعداد متجرك وإدارته بسرعة دون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة.

تخصيص متعدد:

يمكنك تخصيص تصميم متجرك باستخدام القوالب الجاهزة أو تصميم متجر مخصص حسب احتياجاتك. هذا يسمح لك بإنشاء مظهر فريد لمتجرك.

مجموعة متنوعة من القوالب:

Shopify يوفر مجموعة واسعة من القوالب المصممة بشكل جيد تناسب مجموعة متنوعة من الصناعات والمنتجات.

استضافة مدارة:

لا تحتاج إلى القلق بشأن استضافة موقعك، حيث توفر Shopify استضافة مدارة عالية الجودة تتضمن الأمان والتحديثات الدورية.

سرعة التحميل:

متجر Shopify يحمل بسرعة ويتميز بأداء جيد على الأجهزة المحمولة، وهذا مهم لتجربة المستخدم وتحسين تصنيفات محركات البحث.

ميزات التسويق:

تحتوي Shopify على مجموعة كبيرة من أدوات التسويق مثل الخصومات والتسويق بالبريد الإلكتروني والتقارير التحليلية لمساعدتك في جذب المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

تكامل سهل:

يمكنك توصيل متجر Shopify بمجموعة متنوعة من التطبيقات والمكونات الإضافية لتوسيع وظائف متجرك بسهولة.

خيارات معالجة مدفوعات متعددة:

يمكنك قبول المدفوعات بأمان باستخدام خدمات مثل Shopify Payments أو PayPal أو Stripe والعديد من خيارات المدفوعات الأخرى.

دعم فني ومجتمع نشط:

يقدم Shopify دعمًا فنيًا جيدًا ويتوفر مجتمع نشط من المستخدمين والمطورين يمكن أن يقدموا المساعدة والتوجيه.

أمان عالي:

تأتي Shopify مع ميزات أمان متقدمة لحماية معلومات العملاء والمعاملات الشخصية.

و في نهاية المقال و بعد ان تحدثنا عن كل ما يخص تكلفة إنشاء متجر شوبيفاي، و يمكنك الاستعانة بشركة انفنيتي فهي واحدة من افضل الشركات الموجودة المتخصصة في التسويق الإلكتروني و إنشاء المتاجر.