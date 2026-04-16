رسميًا.. مصطفى مدبولي يصدر قرار جديد بشأن التصالح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:47 مساءً - اوضحت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تمديد المدة المقررة التي فيها يتم طرح طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الى الجهة الإدارية المختصة.

وجاء القرار في مد المدة لمدة 6 اشهر اضافية، بدءاً من 5 مايو 2026.

وفي هذا القرار اهتمام الدولة بالمواطنين حيث يُتيح ليهم فرص التقدّم بطلبات التصالح، حرصً من جانبها على انهاء هذا الملف بأسرع وقتٍ ممكن.

ومن ثم جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى ايضاً قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1121" لسنة 2024، بجانب عدد من قرارات سابقة صادرة بخصوص مد فترات تقديم الطلبات.

ينص هذا القرار في مادته الاولى على تطويل المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء الى الجهة الإدارية المحتصة لمدة 6 شهور زائدة، حيث يتم بدأها من التاريخ الموافق 2026\5\5.



