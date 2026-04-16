موعد مباراة الأهلي جوهور في ربع نهائي دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:47 مساءً - تترقب جماهير الكرة الآسيوية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي السعودي وجوهور دار التعظيم الماليزي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في طريق البحث عن بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة هذه المواجهة المرتقبة، حيث يعوّل الأهلي على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق التفوق ومواصلة مشواره القاري بثبات، خاصة في ظل الدعم الجماهيري المنتظر داخل المدرجات.

ويدخل الفريق السعودي المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعدما حسم تأهله إلى هذا الدور إثر انتصار صعب على الدحيل القطري بهدف دون رد، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية وحُسمت عبر النجم الجزائري رياض محرز، ليؤكد الأهلي قدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة والضغوط المرتفعة.

على الجانب الآخر، يخوض جوهور المواجهة بطموحات كبيرة بعدما نجح في تجاوز سانفريس هيروشيما الياباني في دور الـ16 مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثية مقابل هدف، ليبرهن على امتلاكه شخصية قوية وقدرة على مقارعة كبار القارة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جوهور

تنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى شبكة قنوات الكأس التي توفر تغطية خاصة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد جوهور

من المقرر إقامة اللقاء يوم الجمعة 17 أبريل 2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الأهلي لاستغلال الفرصة لمواصلة حلم التتويج القاري، بينما يطمح جوهور لكتابة فصل جديد من مفاجآته في البطولة.