”خاف مني عشان أنا مش جاية” رد شيماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:47 مساءً - تصدر اسم الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام أثارت إعجاب الجمهور وزملائها الفنانين.

تفاصيل صورة الفنانة شيماء سيف

نشرت الفنانة المصرية شيماء سيف صورة لها استعرضت خلالها رشاقتها، حيث ظهرت بجوار خيل مرتدية ملابس رياضية تظهر رشاقتها وخسارتها الملحوظة للوزن، وهو ما أثار إعجاب الجمهور وبعض من زملائها الفنانين.

ردود فعل الفنانين على إطلالة الممثلة شيماء سيف

أثارت الصورة الأخيرة التي نشرتها شيماء سيف على حسابها إعجاب الفنانين ليعلق الفنان عصام السقا قائلاً "هتنافس بقى" وترد عليه الآخرى " خاف مني عشان أنا مش جاية".

كما علقت الفنانة مي كساب قائلة "ده تصوير فقط ولا شيمو هتبقى فارسة الصحراء" لترد شيماء سيف بأنه تصوير فقط.



