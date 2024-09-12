انت الأن تتابع خبر كانت تايهة عننا من زمان... ميزة موجودة في الهواتف الذكية لها اسرار خفية لم تخطر على بال العفريت!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ذلك الوقت، كان الجميع يمتلك هواتف محمولة متنوعة من حيث السعر والنوع، إلا أن معظم هذه الهواتف كانت تشترك في العديد من الميزات، أصبحت الهواتف المحمولة جزءا لا غنى عنه في حياة الإنسان نظرا لأهميتها في التواصل مع الاخرين، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب، أينما كانوا حول العالم، وميزة وضع الطيران الموجودة في كل الهواتف الذكية هي ميزة متعددة الاستخدامات وضرورية جدا، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

وضع الطيران نيزة متعددة الاستخدامات

يعد ميزة وضع الطيران من الميزات الهامة في الهواتف الذكية، حيث يقوم بتعطيل جميع وظائف الاتصال اللاسلكي، مثل الشبكة الخلوية، الإنترنت، والبلوتوث، مما يقلل من كمية الإشعاع المنبعث، كما يساعد هذا الوضع في توفير البطارية من خلال إيقاف الوظائف اللاسلكية، مما يطيل عمر البطارية، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يقضون فترات طويلة بعيدا عن الشواحن، رغم إيقاف الاتصال، تبقى بعض الوظائف متاحة مثل التقويم، الساعة، الكاميرا، والموسيقى.

أهمية وضع الطيران لراحة البال والخصوصية