هستمع بصوت مين؟ معلق مباراة المغرب ضد السنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 12:33 مساءً - يصطدم منتخب المغرب بنظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، في نهائي مرتقب لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة من العيار الثقيل تجمع اثنين من أقوى منتخبات القارة خلال السنوات الأخيرة.

ويحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط المباراة النهائية، وسط أجواء جماهيرية منتظرة، حيث يعوّل أسود الأطلس على عاملي الأرض والجمهور لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المغربية.

ويسعى المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي إلى حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، وإنهاء انتظار دام منذ التتويج الوحيد عام 1976، بعد مشوار قوي وثابت قدّمه الفريق طوال منافسات البطولة.

وكان المغرب قد بلغ النهائي عقب تخطي منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي.

في المقابل، يدخل منتخب السنغال المواجهة بطموح الحفاظ على هيبته القارية، والسعي للتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق أول ألقابه عام 2021.

ونجح أسود التيرانجا بقيادة المدرب بابي تياو في حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعد الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، ليضربوا موعدًا ناريًا مع أصحاب الأرض في نهائي مفتوح على كل الاحتمالات.

معلق مباراة المغرب ضد السنغال

ومن المقرر أن يتولى المعلق المغربي جواد بدة التعليق على اللقاء عبر قناة beIN Sports Max 1 HD، بينما يُعلّق عصام الشوالي على المباراة عبر قناة beIN Sports Max 2 HD.