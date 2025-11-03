عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي

عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعيأفاد الدكتور بيتر تكاتشينكو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة سيتشينوف الطبية، أن الإفراط في شرب السوائل أثناء تناول الطعام يضعف فعالية العصارة المعدية.

ويشير الطبيب إلى أن شرب كميات كبيرة من السوائل أثناء تناول الطعام يقلل من تركيز العصارة المعدية ونشاط الإنزيمات الهاضمة، مما يبطئ عملية الهضم.

ويضيف أن تأثير المشروبات يعتمد على حموضة المعدة: فإذا كانت منخفضة، يُفضَّل تجنب الشرب أثناء الوجبات، أما عند ارتفاع الحموضة، فيمكن تناول كمية قليلة من الماء دون مشكلة.

ويؤكد أن الرشفات الصغيرة لا تضر الهضم، لكن شرب أكواب كاملة أثناء الطعام قد يعيق كفاءة المعدة. لذلك يُنصح عادة بتناول السوائل بعد الوجبة، ما يمنح العصارة المعدية الوقت الكافي لهضم الطعام.

ويضيف أن المشروبات الساخنة بعد الطعام الدسم قد تساعد على منع الركود وتحفيز حركة المعدة، بينما يجب الحفاظ على الاعتدال دائما لتجنب التأثير السلبي على عملية الهضم.