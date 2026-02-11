حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 07:22 مساءً - يخوض النصر السعودي اختبارًا آسيويًا جديدًا حين يحل ضيفًا على أركاداغ التركماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث يدخل "العالمي" هذه المباراة بملامح مغايرة بعد قرارات فنية جريئة من المدرب جورجي جيسوس الذي آثر إراحة سبعة من ركائزه الأساسية وعلى رأسهم القائد كريستيانو رونالدو لتجنب الإرهاق، معتمدًا على قوة دكة البدلاء والأسماء الشابة مثل العراقي حيدر عبد الكريم لسد الفراغات.

لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأركاداج مباشر الأسطورة بجودة عالية hd في دوري أبطال آسيا 2 اليوم

يطمح الفريق التركماني لاستغلال النقص العددي في صفوف ضيفه ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في الرياض، فيعتمد على صلابته التي أظهرها في دور المجموعات رغم تأهله بانتصار وحيد

وتُدير المواجهة صافرة تحكيمية آسيوية تسعى لضبط إيقاع المباراة التي يُتوقع أن تشهد ندية بدنية عالية، خاصة مع الرغبة الجامحة للنصر في تأكيد صدارته التاريخية للمجموعات، وطموح أركاداغ في إثبات أحقيته بالوصول لهذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

موعد مباراة النصر وأركاداغ في البطولة الآسيوية

تتجه أنظار المتابعين إلى ملعب إستاد عشق آباد الأولمبي مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، حيث أطلقت اللجنة المنظمة صافرة البداية لتكون في تمام الساعة:

الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة النصر ضد أركاداغ اليوم؟

ستكون المواجهة متاحة عبر شاشة beIN Sports 2 التي تعد الناقل الأساسي للبطولة في الشرق الأوسط، كما تنضم قناة الكأس 7 لركب الناقلين للحدث القاري؛ مما يتيح للجمهور خيارات متعددة لمتابعة أداء كتيبة جيسوس في هذه الرحلة التركمانية المحفوفة بالحذر.