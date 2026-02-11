الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية في سلطنة عمان أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

سلطنة عُمان أول دولة عربية تحدد موعد أول أيام رمضان 2026م

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن رؤية هلال رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 كانت مستحيلة في كافة أرجاء السلطنة، نتيجة غروب القمر قبل غروب الشمس، ما يجعل بداية الشهر الهجري مطابقة للشريعة والعلوم الفلكية.

وذكر مركز الفلك الدولي عبر حسابه على منصة «إكس» أن رؤية الهلال شرط أساسي لبدء الشهر الهجري، وأنه يوم الأربعاء 18 فبراير سيكون المتمم لشهر شعبان، والخميس 19 فبراير هو غرة رمضان.

وأشار المركز إلى أن هذا الإعلان يعكس نهج سلطنة عمان في المواءمة بين الرؤية الشرعية للهلال والدقة العلمية الفلكية، مؤكداً توافق القرار مع معظم أنحاء الجزيرة العربية.