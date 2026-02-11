شركاء دوليون يعلقون استثماراتهم في ”موانئ دبي العالمية”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 08:15 مساءً - شهدت شركة "موانئ دبي العالمية" تطور لافت بعد إعلان اثنين من أبرز شركائها الدوليين تعليق أي استثمارات مستقبلية مع الشركة، وذلك خلال أقل من يوم واحد فقط، الخطوة جاءت سريعة وتعكس حجم القلق الذي أثير مؤخرًا في الأوساط الاستثمارية.

من هم الشركاء الذين علقوا استثماراتهم؟

بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن القرار صدر عن صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك، الذي يعد ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، إلى جانب المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي المملوكة للحكومة البريطانية، ويعد الطرفان من المستثمرين البارزين عالميًا، ما يمنح قرارهما أبعاد اقتصادية وسمعة مؤثرة.

أسباب انسحاب مستثمرين من شركة موانئ دبي العالمية

التحرك جاء عقب تقارير كشفت عن مراسلات امتدت لسنوات بين رئيس الشركة "سلطان بن سليم" والملياردير الأمريكي "جيفري إبستين" الذي سبق إدانته في قضايا جنائية.

ووفقًا للتقارير، تضمنت الرسائل المتبادلة معلومات ذات طابع استثماري وسياسي، إضافة إلى إشارات وصفت بأنها غير لائقة، وهو ما دفع الشركاء إلى طلب توضيحات رسمية قبل التفكير في أي استثمارات جديدة.

والمستثمرون شددوا على ضرورة الحصول على ردود واضحة وإجراءات حاسمة من الشركة، مؤكدين أن أي ضخ لرؤوس أموال مستقبلية سيظل معلق لحين اتضاح الصورة بالكامل.

ويأتي ذلك في وقت تولي فيه المؤسسات الاستثمارية الكبرى أهمية متزايدة لمعايير الحوكمة والشفافية، خاصة في ما يتعلق بسمعة القيادات التنفيذية وعلاقاتها.