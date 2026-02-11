قبل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.. أسباب غياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 08:15 مساءً - يدخل النادي الأهلي مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري وسط غيابات مؤثرة تضرب صفوفه قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 في لقاء يسعى فيه الأحمر لمواصلة المنافسة بقوة على الصدارة.
أسباب غياب خماسي الأهلي ضد الإسماعيلي
- يستمر أحمد سيد زيزو خارج الحسابات للمباراة الثانية تواليًا بعدما أبعدته الإصابة عن اللقاء السابق ليغيب مجددًا عن مواجهة الدراويش بسبب عدم الجاهزية الكاملة.
- كما يغيب محمود حسن تريزيجيه بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الأخيرة وهو ما حرمه من التواجد في قائمة الفريق لهذه المواجهة المهمة.
- ويفقد الأهلي خدمات أحمد عيد بسبب الإيقاف بعدما تراكمت عليه الإنذارات ووصل إلى ثلاثة ليغيب رسميًا عن اللقاء وفقًا للوائح المسابقة.
- في المقابل جاء استبعاد هادي رياض لأسباب فنية تتعلق برؤية الجهاز الفني دون وجود إصابة تمنعه من المشاركة.
- ويغيب أيضًا إمام عاشور تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه ليكتمل بذلك غياب خمسة لاعبين عن صفوف الأهلي قبل موقعة الإسماعيلي.