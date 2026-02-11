رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يتجدد الصراع التاريخي في كلاسيكو القطبين بين الأهلي والإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي.

المارد الأحمر لديه اليوم رغبة جامحة في استعادة توازنه تحت إمرة مدربه الدنماركي ييس توروب بعد تعثره الأخير بالتعادل أمام البنك الأهلي، حيث يسعى الشياطين الحمر لاقتناص النقاط الثلاث للارتقاء في جدول الترتيب الذي يحتلون فيه المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل يرغب دراويش القناة في استعادة بريقهم وتحقيق مفاجأة تمنحهم دفعة معنوية قوية للهروب من المناطق المتأخرة في جدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم

تواصل شبكة قنوات أون تايم سبورتس تغطيتها الحصرية والمنفردة لمباريات دوري نايل، حيث خصصت قناة ON Time Sports 1 لنقل أحداث مباراة برج العرب بتقنية HD، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من ألمع خبراء الكرة المصرية لتحليل أدق تفاصيل اللقاء قبل انطلاق الصافرة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

ضربت رابطة الأندية المصرية موعدًا لعشاق اللعبة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من يومنا هذا الأربعاء 11 فبراير 2026، لتنطلق واحدة من كلاسيكيات الكرة التي لا تخضع عادةً لمعايير الترتيب أو الظروف الفنية السابقة.

من هو معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري؟

وقع اختيار القناة الناقلة على المعلق الرياضي القدير أيمن الكاشف ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي، ومن المنتظر أن يضفي الكاشف بأسلوبه المميز وتفاعله المعهود مع الهجمات إثارة إضافية على مجريات اللعب طوال التسعين دقيقة.

من هو حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم؟

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة هذه المباراة الحساسة إلى: