بتوجيهات رئاسية.. وزير الخارجية يصل بيروت لتسليم مساعدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:26 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت للتأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق وتسليم شحنة مساعدات إغاثية

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم الخميس ٢٦ مارس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسليم شحنة من مساعدات إنسانية وإغاثية مهداة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاستجابة العاجلة لاحتياجات لبنان وتوفير الدعم اللازم للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتداعيات النزوح الداخلي، حيث تعكس الزيارة ثوابت الموقف المصري الداعم بقوة للدولة اللبنانية في هذا المنعطف الحرج، والحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بدورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يعقد السيد وزير الخارجية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المسئولين اللبنانيين، لنقل رسالة تضامن من مصر، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن التشاور حول سبل تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإقليمية وإرساء دعائم الاستقرار.