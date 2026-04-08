رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:15 مساءً - في كرة القدم هناك مباريات تمر مرور عادي وأخرى تكتب قبل أن تبدأ، مواجهة ليفربول ضد باريس سان جيرمان تنتمي للنوع الثاني حيث تشتعل الأجواء مبكرًا داخل ملعب حديقة الأمراء الذي يتحول إلى ساحة اختبار حقيقية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، الأنظار لا تتجه فقط نحو النتيجة بل نحو ما سيقدمه كل فريق في مباراة تحمل وزن موسم كامل وتفتح أبواب التأهل أو تعقّد الحسابات قبل لقاء الإياب.

يدخل ليفربول هذه المواجهة وهو في وضع لا يحتمل التعثر بعدما تراجعت نتائجه محليًا ليجد نفسه مضطرًا للتمسك ببطولة دوري الأبطال كطوق نجاة أخير، الفريق الإنجليزي يعرف أن أي نتيجة سلبية قد تصعب مهمته لاحقًا لذلك سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية بأي طريقة ممكنة.

في المقابل يعيش باريس سان جيرمان حالة مختلفة تمامًا حيث استعاد توازنه في الوقت المناسب،ونجح في عبور عقبة قوية في الدور السابق ما منحه دفعة معنوية كبيرة، الفريق الفرنسي يدخل اللقاء بعقلية المنتصر ورغبة واضحة في فرض سيطرته منذ البداية مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تنطلق مواجهة ليفربول ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 حيث تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تلعب في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات في حين تنطلق في 9:00 مساء اليوم بتوقيت مصر يتوقيت يجمع ملايين المشاهدين حول قمة أوروبية منتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يمكن متابعة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية، حيث توفر تغطية شاملة لكل تفاصيل اللقاء، وسيتم بث المواجهة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 مع استوديو تحليلي يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف لدى الفريقين قبل انطلاق المباراة.

معلق مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يتولى التعليق على مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المعلق حسن العيدروس الذي يمتاز بأسلوبه الهادئ والمليء بالتفاصيل حيث ينجح في نقل أحداث اللقاء بدقة، ويواكب لحظاته الحاسمة بطريقة تجعل المشاهد يعيش كل ثانية وكأنها داخل أرض الملعب.