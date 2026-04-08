رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:15 مساءً - هناك مباريات تحسم بالتفاصيل وأخرى تكتب بعناوين كبيرة منذ البداية ومواجهة ليفربول ضد باريس سان جيرمان تنتمي للفئة التي لا تعترف بالمنتصف إما تفوق واضح أو صراع حتى اللحظة الأخيرة، ملعب حديقة الأمراء سيكون شاهدًا على بداية فصل جديد من هذه القصة الأوروبية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هذه المباراة ليست مجرد لقاء عادي بل اختبار حقيقي لطموحات فريقين يسعيان للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

في كواليس ليفربول ضد باريس سان جيرمان تظهر دوافع متباينة لكل فريق ليفربول يدخل المباراة وهو يحمل عبء موسم متعثر محليًا حيث لم يتمكن من الحفاظ على استقراره في البطولات المحلية ما جعله يوجه تركيزه بالكامل نحو دوري أبطال أوروبا باعتباره الفرصة الأهم لإنقاذ موسمه.

أما باريس سان جيرمان فيخوض المواجهة بثقة متزايدة بعدما استعاد توازنه وقدم أداءً قويًا في الفترة الأخيرة خاصة بعد تجاوزه منافسًا صعبًا في الدور السابق وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه القمة المنتظرة.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تقام مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان مساء الأربعاء 8 أبريل 2026 حيث تنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة في حين تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات في توقيت مثالي لعشاق الكرة الأوروبية لمتابعة هذه القمة المنتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان عبر شبكة beIN Sports التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية حيث تقدم تغطية متكاملة قبل وأثناء وبعد اللقاء، وسيتم نقل المواجهة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لعشاق الكرة.

معلق مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

في مباراة بحجم ليفربول ضد باريس سان جيرمان يكون الصوت جزءًا من الحدث حيث يتولى حسن العيدروس مهمة التعليق بأسلوبه الذي يجمع بين الوضوح والحماس فينقل تفاصيل المباراة بدقة ويجعل كل لحظة أكثر قرب للمشاهد وكأنها تلعب أمامه مباشرة.