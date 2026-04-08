قرار جديد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:15 مساءً - انطلق باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بتحركات دبلوماسية مكثفة وعاجلة داخل القارة السمراء، سعياً لاحتواء تداعيات واحدة من أكبر الأزمات التي ضربت استقرار الكرة الإفريقية في الآونة الأخيرة، وذلك بعد القرار التاريخي والمثير للجدل بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي.

مواجهة مباشرة في داكار لتفسير القرار الصادم

استهل موتسيبي جولته الرسمية من العاصمة السنغالية داكار، حيث يعقد مؤتمراً صحفياً يمثل المواجهة الرسمية الأولى مع الجانب السنغالي منذ صدور القرار. وتأتي هذه الخطوة وسط ترقب واسع لتوضيحات "الكاف" بشأن المستندات القانونية التي دفعت الاتحاد لسحب اللقب من "أسود التيرانجا" على خلفية واقعة الانسحاب من المباراة النهائية، وهو القرار الذي أحدث انقساماً حاداً في الأوساط الرياضية القارية.

وعقب انتهاء محطة داكار، يتوجه رئيس "الكاف" إلى العاصمة المغربية الرباط لعقد مؤتمر صحفي آخر بمركز محمد السادس التقني، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو. ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية، حيث سيتم الكشف عن مخرجات الاجتماع وموقف الاتحاد النهائي من تداعيات الأزمة بين السنغال والمغرب.

ملفات شائكة على طاولة "الكاف"

ورغم أن الأجندة الرسمية لمؤتمر الرباط تتضمن الحديث عن الترتيبات النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2024)، إلا أن أزمة اللقب المسحوب ستفرض نفسها كبند أساسي على طاولة حديث موتسيبي.

وسيكون رئيس الاتحاد الإفريقي مطالباً بتقديم إجابات حاسمة لوسائل الإعلام العالمية حول مستقبل التنافس الرياضي في القارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تضع العلاقات الكروية بين الاتحادات الأعضاء على المحك.