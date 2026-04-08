هزة أرضية تضرب مرسى مطروح اليوم الأربعاء.. التفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:15 مساءً - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية جديدة اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على بعد 659 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المعهد.

تسجيل هزة أرضية اليوم الأربعاء بقوة 4.8 ريختر في البحر المتوسط

أكدت الشبكة القومية لرصد الزلازل أن الهزة وقعت في تمام الساعة 01:35:02 مساءً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، ما يضعها ضمن فئة الزلازل متوسطة الشدة.

وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 35.56 درجة شمالًا وخط طول 22.24 درجة شرقًا، وعلى عمق 23.63 كيلومترًا، وهو ما يقلل من تأثيرها المباشر على المناطق السكنية القريبة.

هل شعر السكان بزلزال اليوم في مصر؟

أوضح المعهد أنه لم ترد أي تقارير تفيد بشعور السكان بالهزة داخل مصر، بما في ذلك المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كما لم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية، وهو ما يرجع إلى بُعد موقع الزلزال في عرض البحر وعمقه النسبي، ما ساهم في تقليل تأثيره على اليابسة.

وتشهد منطقة البحر المتوسط نشاطًا زلزاليًا محدودًا من حين لآخر، يتم رصده بشكل دوري دون أن يشكل خطرًا مباشرًا في معظم الحالات.

استمرار متابعة النشاط الزلزالي ورفع درجة الاستعداد

أكدت الجهات المختصة استمرار المراقبة اللحظية للنشاط الزلزالي عبر محطات الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مع تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة المعلومات.

كما شدد المعهد على جاهزية خطط الطوارئ والتعامل مع أي مستجدات محتملة، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية، رغم التأكيد على أن الوضع الحالي مستقر ولا يدعو للقلق، في ظل عدم وجود مؤشرات على نشاط غير اعتيادي حتى الآن.