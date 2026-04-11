مكاسب برشلونة من الفوز على إسبانيول اليوم برباعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:23 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا عريضًا على غريمه إسبانيول بنتيجة 4-1 في ديربي كتالونيا الذي أقيم اليوم السبت 11 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو في ليلة تألق فيها فتى البرسا الأول لامين يامال أمام جماهيره.

أبرز مكاسب برشلونة من الانتصار على إسبانيول

1. تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق

رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، مستغلًا تعثر ملاحقه المباشر ريال مدريد، ليوسع الفارق إلى 9 نقاط كاملة (ريال مدريد 70 نقطة)، مما يضع "البلوغرانا" في وضع مريح جدًا لحسم لقب الليغا مع تبقي 7 جولات فقط على النهاية.

2. استعادة التوازن المحلي

جاء هذا الفوز في وقت مثالي لتعزيز الثقة، خاصة بعد تذبذب النتائج في المواجهات الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، ليؤكد الفريق جاهزيته الذهنية والبدنية للأمتار الأخيرة من الموسم.

3. تألق العناصر الشابة والبديلة

اعتمد هانزي فليك في هذا اللقاء على تشكيلة ضمت عناصر شابة مثل جيرارد مارتن وباو كوبارسي، بالإضافة إلى منح الفرصة لـ فيران توريس وفيرمين لوبيز في خط الهجوم، مما أثبت جودة "دكة البدلاء" وقدرتها على حسم المباريات الكبرى.

4-التفوق التاريخي لبرشلونة في الديربي أمام إسبانيول

واصل برشلونة هيمنته على مواجهات إسبانيول، سواء خارج أرضه أو بين أحضان جماهيره ، حيث حقق الفوز هذا الموسم ذهابا و إيابا أمام الجار الأزرق.