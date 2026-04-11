لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

الداخلية الكويتية تحبط مخططاً لتمويل كيانات إرهابية وتضبط...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:23 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت عن نجاح جهاز أمن الدولة في إحباط مخطط يستهدف المساس بالأمن القومي، عبر تمويل جهات وكيانات إرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي بألأسم وزارة الداخلية الكويتية ، العميد ناصر بوصليب، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 24 مواطناً – بينهم من سُحبت جنسيتهم – تورطوا في جمع أموال بطرق غير مشروعة تحت ستار العمل الخيري والديني. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثقة المتبرعين لإعادة توجيه الأموال إلى جهات مشبوهة، مع استخدام كيانات تجارية كواجهات للتغطية على عمليات النقل الجوي والبري للأموال.

كما أشار المتحدث إلى رصد 8 متهمين هاربين خارج البلاد، مؤكداً استمرار التحقيقات لملاحقة كافة المتورطين وضمان فرض سيادة القانون.

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات

