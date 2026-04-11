رابط الأسطورة..بث مباشر مباراة الجيش الملكي ضد نهضة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:23 مساءً - حين تتقاطع الطرق داخل القارة السمراء تظهر مواجهات تحمل طابعًا استثنائيًا وهذا ما ينطبق على صدام الجيش الملكي مع نهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، مواجهة مغربية خالصة لكنها تحمل صدى قاري واسع لأن الفائز منها لا يقترب فقط من النهائي بل يخطو خطوة نحو كتابة تاريخ جديد.

اللقاء لا يقاس فقط بنتيجته بل بما يحمله من رمزية فالفريقان يعرفان بعضهما جيدًا وهو ما يجعل المباراة أقرب إلى مباراة عقول قبل أن تكون مباراة أقدام، الجيش الملكي يدخل بروح الباحث عن استعادة أمجاد الماضي بينما يعتمد نهضة بركان على ثقة الحاضر بعد سنوات من الحضور القوي في المنافسات الإفريقية.

الأرقام قبل صافرة البداية ترسم لوحة متكافئة حيث يظهر الفريقان بمستوى متقارب من حيث النتائج والأداء سواء في عدد الانتصارات أو حتى في الجانب الدفاعي ما يعني أن أي تفصيلة صغيرة داخل المباراة قد تكون العامل الحاسم سواء خطأ فردي أو لحظة تألق.

طريق التأهل للجيش الملكي ونهضة بركان

بلغ الجيش الملكي هذا الدور بعد مواجهة صعبة أمام بيراميدز حيث أظهر الفريق صلابة واضحة خارج ملعبه ونجح في انتزاع بطاقة التأهل بأسلوب يعكس شخصيته القتالية.

في المقابل عبر نهضة بركان إلى نصف النهائي بعد تخطي الهلال السوداني مستندًا إلى تنظيم دفاعي محكم وقدرة على إدارة المباريات بحذر وذكاء وهو ما قد يكون سلاحه الأبرز في هذه المواجهة.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

تقام مواجهة الجيش الملكي ضد نهضة بركان مساء السبت 11 أبريل 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرباط، في توقيت ينتظر فيه عشاق الكرة الإفريقية واحدة من أقوى مباريات الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة beIN SPORTS التي تنقل الحدث بشكل حصري مع تغطية تحليلية متكاملة تشمل قراءة فنية قبل المباراة واستعراض لأهم نقاط القوة والضعف لدى الفريقين، إلى جانب تحليل مفصل بعد نهاية اللقاء لكل ما دار داخل أرضية الملعب.