نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بركات على خسارة الأهلي للسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة القلعة الحمراء للقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد الهزيمة بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة.

وأكد بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هزيمة النادي الأهلي اليوم لا تُقلل من النادي الأهلي، كان الأهلي ومازال الفريق الأكثر تتويجا للبطولات القارية في قارة إفريقيا".

وتابع بركات: "الأهلي يريد بالطبع الفوز بكل البطولات، ولكن أكيد هناك بطولات لن ينجح في الحصول عليها، وإلا نقوم بتخصيص كل البطولات للنادي الأهلي وباقي الفرق تقعد في البيت".

وأضاف نجم القلعة الحمراء السابق: "الأهلي فرط في الفوز خاصة في الشوط الأول، في ظل إهدار أكثر من فرصة محققة، كانت من الممكن أن تُغير مسار اللقاء تماما"