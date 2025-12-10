رئيس أكاديمية الشرطة: الداخلية تعزز من قدراتها اللوجيستية والبشرية لمعاونة مؤسسات الدولة في مواجهة الكوارث والأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً - أكد اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ان وزارة الداخلية تأتي في مقدمة خطوط الدفاع عن امن الوطن واستقراره.

وأوضح في كلمته خلال ندوة تثقيفية بعنوان الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث ، نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، ان وزارة الداخلية تحرص على التنسيق مع كافة القطاعات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث وتعزيز كوادرها الامنية لمواجهة مختلف الأزمات.

ونقل رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للمشاركين في الندوة، مؤكدا ان وزارة الداخلية تحرص على تطبيق الاستراتيجية الامنية المعاصرة التي ترتكز على عدة محاور من أبرزها تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في ظل التحديات التي تموج بها المنطقة لتحقيق اعلى درجات الاستجابة فيما يتعلق بمواجهة الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن إدارة الأزمات هي مشروع وطني متكامل يستند إلى الخبرة ويعكس التزام الدولة بتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث.

واكد ان وزارة الداخلية تعمل على تطوير الخطط لاستشراف الأزمات المحتملة وإعداد استراتيجيات لمواجهتها وضمان عدم تفاقمها.

واشار إلى ان الوزارة لجأت إلى الاستعانة باحدث الوسائل والذكاء الاصطناعي والاستعانة بالخبرات المختلفة لمواجهة الأزمات.

وقال ان الوزارة تحرص على رفع كفاءة العنصر الأمني البشري لمواجهة الأخطار المختلفة مشيرا إلى ان اكاديمية الشرطة تحرص على تنفيذ استراتيجية الوزارة باعداد العنصر الأمني من خلال خططها التعليمية والبحثية والتدريبية لاعداد رجل شرطة عصري.

واكد ان الاكاديمية تعمل على سيناريوهات محاكاة للازمات المختلفة للعمل على ادارة الأزمات وعقد ندوات مختلفة بمشاركة كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة.

شارك في الندوة عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة وطلبة الجامعات والكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة.