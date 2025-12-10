العالم اليوم - روسيا: ننتظر ردا من أميركا بشأن معاهدة "نيو ستارت"

انتم الان تتابعون خبر روسيا: ننتظر ردا من أميركا بشأن معاهدة "نيو ستارت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:21 صباحاً - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو القول، اليوم الأربعاء، إن روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها الخاصة بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

ويعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الامتثال طواعية لقيود المعاهدة التي ينتهي أجل العمل بها في فبراير، شريطة أن تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه.

وقلت وسائل إعلام روسية عن شويغو قوله: "لم يتبقَّ سوى أقل من 100 يوم على إبرام اتفاقية ستارت، معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مقترحاتنا، ومقترحات رئيسنا، مطروحة للنقاش، ونحن، بطبيعة الحال، ننتظر الرد".

وفي 13 نوفمبر، حذر شويغو من أن الوقت يوشك على النفاد، للحفاظ على أحد أهم ركائز الاستقرار الاستراتيجي العالمي، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم "ستارت الجديدة"، أو "نيو ستارت".

وقال شويغو في مقابلة مع وسائل إعلام محلية "أود أن أذكّر بالمبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين لتمديد معاهدة الإجراءات الخاصة بمواصلة خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة عام واحد".