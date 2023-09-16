نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم السبت 16/9/2023 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برايتون، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات البريميرليج.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق برايتون في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.



ماهي القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يمكنكم متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون من خلال قناة beIN Sports 2، الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.