نجوم أوروبا يتضامنون مع محمد صلاح في أزمته مع ليفربول.. مبابي وهالاند في الصدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:25 صباحاً - حظي النجم المصري محمد صلاح بدعم واسع من أبرز لاعبي كرة القدم حول العالم، بعد أزمته الأخيرة مع نادي ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت.



مبابي وهالاند يقودان حملة الدعم

وتصاعدت الأزمة بعدما أبدى محمد صلاح غضبه بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، خلال مواجهة ليدز يونايتد على ملعب "إيلاند رود" ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وقال صلاح في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "قدّمت الكثير لهذا النادي على مدار السنوات الماضية، خصوصًا الموسم الماضي، والآن أجد نفسي على مقاعد البدلاء دون معرفة السبب."

وأكد النجم المصري أنه غير مسؤول عن تراجع مستوى الفريق، مشيرًا إلى توتر علاقته بالمدرب وغياب التقدير والاحترام، وهو ما زاد من التكهنات حول إمكانية رحيله في يناير المقبل.





وعلى خلفية هذه التصريحات، قررت إدارة ليفربول استبعاده من مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وبعد فترة صمت، نشر صلاح صورة غامضة عبر حسابه على "إنستجرام" أثناء تدريبه منفردًا في صالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب ليفربول، بالتزامن مع خوض الفريق مواجهة الإنتر، ما أشعل الجدل مجددًا.



دعم واسع من نجوم أوروبا



وجذب منشور صلاح تفاعلاً كبيرًا من أبرز نجوم الكرة، حيث أبدى كل من كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إعجابهم بالصورة، إلى جانب دعم من لاعبي ليفربول مثل أليسون بيكر ودومينيك سوبوسلاي وآندي روبرتسون.

كما عبّر عدد من زملاء صلاح السابقين عن تضامنهم معه، وعلى رأسهم ترينت ألكسندر أرنولد، وهارفي إليوت، وجاري كوانساه، في إشارة واضحة إلى مساندتهم للنجم المصري.

ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد، إذ خرج الكرواتي ديان لوفرين، مدافع باوك اليوناني وليفربول السابق، ليدافع عن صلاح قائلاً تعليقًا على صورته عبر إنستجرام:"الطريقة الوحيدة لمواجهة الظلم هي القتال بكل قوة، وهو ما يعكس تضامنه الكامل مع صديقه المقرب.