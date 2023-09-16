نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم السبت 16/9/2023 في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي ليفربول والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، على ملعب مولينيو، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز موسم 2023-2024.

ويدخل لاعبو الريدز تلك المباراة بهدف الفوز واقتناص النقاط الثلاث وتحقيق أيضا نتائج إيجابية، بينما تسعى الذئاب في الظفر بالعلامة الكاملة للبقاء في جدول الدوري الذي يشهد منافسة قوية بين الفرق هذا الموسم.



موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام أحداث المباراة ظهر اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، على أرضية ستاد مولينيو، في الجولة الخامسة من البريميرليج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الفريقين في جدول البريميرليج

يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويحتل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.