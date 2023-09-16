نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أي سي ميلان ضد إنتر ميلان اليوم السبت 16/92023 في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان بالعالم، انطلاق الديربي الأكثر إثارة بين إي سي ميلان ضد إنتر ميلان، بالدوري الإيطالي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة إنتر ميلان ضد أي سي ميلان في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان

ويقام ديربي مباراة ميلان وإنتر ميلان، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة إي سي ميلان ضد إنتر ميلان، عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.