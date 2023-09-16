نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 16\9\2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم “الفجر الرياضي” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى في إطار جميع الدوريات الأوروبية والعربية بالإضافة إلى القنوات المفتوحة لتلك المباريات.
مواعيد مباريات اليوم السبت
وجاء مواعيد مباريات اليوم السبت على النحو التالى:
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
باور ديناموز X سيمبا – الساعة 4 عصرا
النجم الساحلي X الجيش الملكي – الساعة 6 مساء
ريال باماكو X نواذيبو – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
أرتا سيد X الزمالك – الساعة 4 عصرا
فيروفيارو دو مابوتو X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 4 عصرا
بيندل انسورانس X نهضة بركان – الساعة 6 مساء
سيخوخون يونايتد X سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 6 مساء
جابورون يونايتد X سوبر سبورت يونايتد – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء
فولهام X لوتون تاون – الساعة 5 مساء
مانشستر يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء
وست هام X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X قاديش- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوى X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
فرايبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فولفسبورج X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
ماينز 05 X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
كولن X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا
بوخوم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
رين X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لانس X ميتز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X الاتفاق – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1
الحزم X الطائي – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2
الرائد X النصر – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
الأهلي X التعاون – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X جازينتاب – الساعة 5 مساء
قونيا سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 5 مساء
جالاتا سراي X سامسون سبور – الساعة 8 مساء
أضنة ديمرسبور X بينديك سبور – الساعة 8 مساء