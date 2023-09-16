نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفوز بثلاثية أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق وست هام يونايتد في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- الشوط الأول

انطلقت صافرة بداية المباراة وكانت هناك أفضلية واضحة من مانشستر سيتي وتعددت محاولاته لتسجيل هدف أول ولكن فشل لتألق الدفاع والحارس في التصدي لها وكان وست هام يونايتد قريب من التسجيل وبالفعل سجل جيمس وارد لوست هام في الدقيقة 36 وانتهى الشوط بنتيجة 1/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وسجل جيريمي دوكو هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 46 صنعه له زميله جوليان الفاريز واحرز برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76 صناعة الفاريز أيضا وسجل هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 87 وانتهت المباراة 3/1.

- ترتيب مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

ويحتل المان سيتي المركز الأول ويتربع على صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره وست هام يونايتد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بمباراة وهزم بلقاء.