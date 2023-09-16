نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. علي فرج يشكر مصر ويوجه رسالة خاصة بعد تكريمه من السفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر البطل المصري والمصنف الأول عالميا علي فرج والمتوج اليوم بلقب بطولة قطر الدولية للاسكواش عن سعادته بحضور سعادة السفير المصري دكتور عمرو الشربيني المباراة النهائية.

ماذا قال علي فرج بعد تتويجه ببطولة قطر؟

وأكد علي فرج أن حرص سعادة سفير مصر بالدوحة بالحضور والتواجد لمؤازرته في المباراة النهائية وحرصه على تقديم التهنئة بنفسه له عقب التتويج شئ يدعو للفخر وأنه سعيد جدا بذلك الشعور.

كما أضاف عن فخره وسعادته بحرص الدولة على مساندته وتواصل الدكتور أشرف صبحي معه للاطمئنان على استعداداته شئ يعني له الكثير ويبين مدى حرص الدولة على مساندة أبنائها بمختلف الألعاب.

كما أكد أنه سوف يبدأ الاستعداد للمنافسات القادمة حيث يشارك في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش خلال 3 أسابيع من الآن وسوف يعود فورا للقاهرة لبدء الاستعداد للفوز بلقب مصري جديد.