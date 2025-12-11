أحمد سالم في كلمة أخيرة: متوقع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:27 مساءً - كشف الإعلامي أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون"، عن وفاة المرشح أحمد جعفر أيوب بدائرة حدائق القبة، وذلك قبل خوضه جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح سالم أنه تم تصعيد المرشح سيد عيد لخوض جولة الإعادة بدلاً من المرشح الراحل، وفقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشار سالم إلى أن العملية الانتخابية لا تزال مستمرة، حيث تجري عمليات فرز الأصوات في عدد من الدوائر، بينما تستعد دوائر أخرى لجولة الإعادة خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكتمل تشكيلة مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير المقبل.

وتابع الإعلامي، أن أبرز أحداث الانتخابات، وفاة المرشح أحمد جعفر أيوب وتصعيد سيد عيد بدلاً منه، استمرار عمليات الفرز في بعض الدوائر ترقب لجولة الإعادة في دوائر أخرى الأسبوع المقبل، وتوقع اكتمال تشكيل البرلمان في يناير.