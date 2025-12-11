العالم اليوم - فيديو.. انفجار في مبنى سكني بحي إمبابة في مصر

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار في مبنى سكني بحي إمبابة في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:19 مساءً - وقع انفجار في مبنى سكني بحي إمبابة في محافظة الجيزة المصرية، مساء الخميس، مما أدى إلى وقوع إصابات وانهيار جزء من منزلين.

وأعلنت وزارة البترول المصرية أن "انفجارا غير معلوم السبب وقع داخل أحد العقارات السكنية بمدينة العمال في حي إمبابة".

وقالت الوزارة إن "فرق الطوارئ التابعة لشركة تاون غاز انتقلت فورا إلى موقع البلاغ، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى أن الانفجار قد يكون ناتجا عن تسرب غازي من أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق، دون الجزم بالسبب النهائي".

وأسفر الحادث عن انهيار جزئي في منزلين متجاورين، بينما تعمل قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية على فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم قطع الغاز والكهرباء عن الشارع كإجراء احترازي، وبدأت مباحث الجيزة التحقيق في ملابسات الحادث.

وحسب وزارة البترول، أمّنت فرق الطوارئ عددا من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، في انتظار انتهاء الجهات المختصة من الفحص.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بعد الانتهاء من تحقيقات الجهات المعنية.