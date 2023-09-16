البديل عمر مرموش يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه فرانكفورت أمام بوخوم

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أحمد جودة - القاهرة - تسبب النجم المصري الدولي عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، في ركلة جزاء لفريقه، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل أمام نظيره فريق بوخوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

مرموش يتسبب في تعادل فريقه فرانكفورت أمام بوخوم

وانتهت منذ قليل، أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت مع نظيره فريق بوخوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في مباراة قوية جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وتحصل النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، على بطاقة صفراء بعدما عركل لاعب فريق بوخوم، ليحصل من خلالها على ركلة جزاء، ويتسبب في هدف التعادل لبوخوم، في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني.

والجدير بالذكر أن آينتراخت فرانكفورت، يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق بوخوم في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط