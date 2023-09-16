الرياضة

كريستيانو رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - انفرد كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بصدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الهفد السابع بعدما سجل أحد أهداف العالمي في شباك الرائد بالجولة السادسة من المسابقة المحلية لموسم 2023-2024.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

ونجح النصر في دك حصون فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث جاءت ثلاثية النصر بأقدام ساديو ماني في  الدقيقة الاولى من الوقت البدل ضائع، وجاء الثاني بأقدام تاليسكا والثالث بأقدام رونالدو.

وجاء هدف الرائد الوحيد بأقدام محمد فوزير  في الدقيقة 90 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك النصر.

ورفع رونالدو رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري، لينفرد بالصدارة ويتخطى سالم الدوسري وساديو ماني اللذان سجلا 6 أهداف.

وجاء جدول ترتيب الهدافين على النحو التالي:

اللاعب النادي عدد الأهداف
كريستيانو رونالدو النصر 7 أهداف
سالم الدوسري الهلال 6 أهداف
ساديو ماني النصر 6 أهداف
الكسندر ميتروفيتش الهلال 5 أهداف
مراد باتنا الفتح 5 أهداف
مالكوم الهلال 5 أهداف
عبد الرزاق حمد الله النصر 5 أهداف
أوديون إيجالو الوحدة 4 أهداف
فارس البريكان الفتح 4 أهداف
موسى ديمبلي الاتفاق 4 أهداف
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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