نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس السبت 16-9-2023 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

سجل جواو فيليكس لاعب برشلونة الهدف الأول لصالح البارسا في الدقيقة 25، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله روميرو، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح النادي الكتالوني بالدقيقة 32 خلال شوط المباراة الأول، عن طريق تمريرة حاسمة من زميله كريستنسن.

وسجل فيران توريس الهدف الثالث لصالح البلاوجرانا في الدقيقة 62، بعد انفراد تام بمرمى الفريق المنافس وسدد كرة صاروخية.

ودون رافينيا الهدف الرابع لصالح البارسا في الدقيقة 66، عن طريق تمريرة سحرية من الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذا سدد الكرة وسكنت الشباك.

واضاف جواو كانسيلو الهدف الخامس لفريق البارسا، بالدقيقة 81 من زمن المباراة، بعدما راوغ دفاعات ريال بيتيس وسدد كرة لاترد.

ترتيب برشلونة وريال بيتيس الفريقين في جدول الدوري الإسباني

بهذا الفوز تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 7 في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا.