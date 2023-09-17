نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ريال بيتيس، بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

ويواصل النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، بعدما سجل 5 أهداف.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 13 نقطة، ويليه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن

بيلينجهام – 5

موراتا – 3

ويليام خوسية – 3

كوبو – 3.

روبرت ليفاندوفسكي – 3

فيران تورس – 3.

مايكل فسجا – 2

داروين ماتشيز – 2

بورخا مايورال – 2

ديباي – 2

كريستيان ستواني – 2

ماركوس يورينتي – 2

الكسندر سورلوث – 2

هيريرا – 2

أندير بارينتيخيا – 2

سيرجيو أريباس – 2

غوركا غوروزيتا – 2

بريان زارجوزة – 2

إنريكي جارسيا – 2

جونثان فييرا – 1

كانسيلو _ 1.