نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة موسم.. الزمالك يجدد عقد أحمد يوسف لاعب الطائرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك،، برئاسة الدكتور عماد البناني في تجديد التعاقد مع أحمد يوسف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمده موسم واحد.
وشهد جلسه توقيع العقود مع أحمد يوسف حضور كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.
يذكر أن فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين بالتتويج ببطولتي الدوري والكأس.