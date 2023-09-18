نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آل الشيخ يكشف عن تفاصيل الأحداث الرياضية في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الأحداث الرياضية في موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وأوضح تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "مصر mbc"، أنه سيتم إقامة مباراة بين ‎الهلال والنصر في افتتاح موسم الرياض.

وأكد آل الشيخ أن الفريق العالمي المشارك في بطولة كأس موسم الرياض سيكون مفاجأة، على أن يتم الإفصاح عن هويته في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن ملعب بوليفارد هول، سيكون قريب من تصميم ملعب نادي شالكة الألماني، والذي من الممكن أن يستضيف بطولة كأس موسم الرياض، بجانب الأول بارك أيضًا الذي يأتي ضمن الخيارات.

وأضاف آل الشيخ: "ندرس إقامة حفل اعتزال نجم نادي الهلال السعودي السابق، محمد الشلهوب، في موسم الرياض".