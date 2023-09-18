نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي.. ممدوح عباس يحسم مصير فيراري الزمالك من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الفترة الأخيرة أنباء قريبة عن اقتراب رحيل الظهير الأيسر لنادي الزمالك أحمد فتوح عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لصالح اللاعب.

وكان فتوح أحد اللاعبين الذي ارتبط أسمائهم بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات القادمة.

- تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن يرفض ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، فكرة رحيل أو الاستغناء عن نجم الفريق أحمد فتوح في الفترة المقبلة.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " الجلسة القادمة ستكون بين عباس وفتوح، لإنهاء أزمة مستحقاته القديمة مع منحه عقد جديد بمبلغ مُرضي له".

وأردف أمير هشام: " كان من المخطط له ان يتم الاجتماع أيضا بثنائي الفريق أحمد فتوح وشيكابالا خلال الساعات الماضية، إلا أن شيكابالا تلقى خبر وفاة أحد أقاربه واضطر للسفر إلى أسوان، ولذلك تم تأجيل الجلسة".

واختتم: "ممدوح عباس أبدى نيته الواضحة في الوقوف خلف أي مرشح حال نجاحه برئاسة نادي الزمالك، رغم مساندته لقائمة محددة في الانتخابات المقبلة".،